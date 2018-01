Ouça 'Sua Cara', música de Major Lazer com Anitta e Pabllo Vittar

Major Lazer lança música cantada por Anitta e Pabllo Vittar. Foto: twitter.com/pabllovittar

Apenas um dia depois do lançamento de Paradinha, Anitta já é assunto novamente com Sua Cara, música de Major Lazer lançada nesta quinta-feira, 1º, que ela canta junto a Pabllo Vittar.

A música foi divulgada no canal do YouTube de Major Lazer e, em pouco mais de uma hora, já conquistou 300 mil visualizações.

Major Lazer é um grupo de música eletrônica formado por Diplo, Jillionaire e Walshy Fire. Eles já haviam declarado anteriormente o amor pela música brasileira e que iriam fazer parcerias com diversos nomes do funk brasileiro em breve. O grupo é conhecido por músicas como Cold Water, em parceria com Justin Bieber, e Lean On.