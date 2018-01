Os melhores memes da Glória Maria na Jamaica

Glória Maria durante o Globo Repórter. Foto: Reprodução

Glória Maria virou meme mais uma vez na internet. Sua visita à Jamaica na edição mais recente do Globo Repórter tomou conta da web com as reações da jornalistas ao andar em uma montanha-russa e experimentar maconha num ritual Rastafari.

Na reportagem, Glória comenta que o fumo da "ganja", como é chamada erva, é uma tradição naquele país. "Recusar nem pensar. Seria um desrespeito à tradição", comenta e continua: "Fiquei completamente tonta. É preciso estar acostumado para entender."

E a internet foi à loucura. Veja algumas reações: