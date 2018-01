'Os homens ganhavam mais', diz Kirsten Dunst sobre 'Homem Aranha'

A atriz se recusou a emagrecer para novo papel Foto: Mike Blake/Reuters

Em entrevista a 'Variety', Kirsten Dunst revelou que os protagonistas da saga Homem Aranha recebiam mais do que ela. James Franco, Joe Manganiello e Willem Dafoe estão entre os atores cujo salário era maior do que o da atriz.

Kirsten Dunst tinha apenas 20 anos quando o filme protagonizado por Tobey Maguire chegou aos cinemas. "Por ser nova, eu pensava: 'Estão me pagando muito bem pelos filmes do Homem Aranha. Mas definitivamente os homens ganhavam mais", disse.

A atriz está no elenco do longa gótico The Beguiled. Em seu novo papel, ela é uma professora de uma escola só para meninas que ajuda o soldado interpretado por Colin Farrel durante a guerra civil americana nos anos 1800.

Durante a filmagem, o diretor pediu que a atriz emagrecesse, mas ela recusou. "Eu como frango frito e McDonald's antes do trabalho. Então, me desculpe, mas não vou perder peso", explicou.