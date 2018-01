Os cinzas viraram verdes

A partir de 2020, as emissões de dióxido de carbono deverão diminuir em 20% nas nações desenvolvidas Foto: Creative Commons

O envelhecimento da população é um caminho sem volta. Nas próximas quatro décadas, um em cada três habitantes terá mais de 60 anos, segundo previsões da Organização das Nações Unidas. O impacto negativo de uma sociedade grisalha já é de domínio público: com menos trabalhadores em idade ativa, as economias dos países tendem a desabar. Especialistas de diversas áreas vaticinam um mundo cheio de velhos sem dinheiro, sem previdência e sem acesso a saúde. Eis que surge, enfim, alguém com uma visão mais otimista do futuro. Fanny Kluge, do conceituado Instituto Max Plank para Pesquisa Demográfica, acredita que teremos desafios, sim, mas refuta o cenário de horror descrito pela maioria dos colegas. Sua primeira descoberta: seremos mais cinzas - porém mais verdes.

A partir de 2020, as emissões de dióxido de carbono deverão diminuir em 20% nas nações desenvolvidas, graças ao aumento no número de idosos com mais de 80 anos. Na Alemanha, o segundo país com a maior população idosa do planeta, atrás apenas do Japão, o total de CO2 no ar poderá atingir níveis equiparáveis aos de 1950 no decorrer deste século. O mesmo processo poderá ocorrer, devidas as proporções, em outros países, em decorrência do envelhecimento. Fanny chegou a essa conclusão depois de esmiuçar dados demográficos e econômicos e cruzá-los com séries históricas de emissões de dióxido de carbono. “Há uma relação direta entre estrutura etária e meio ambiente ”, escreveu. O que faz dos grisalhos, digamos, “menos poluentes” do que jovens ou pessoas de meia idade é o padrão de consumo. A pegada ecológica de um idoso é bem mais suave de que a de um adulto. Depois dos 60, as pessoas viajam menos e param de trabalhar, diminuindo os deslocamentos. De maneira geral, tornam-se menos ávidos por compras.

Também não seremos tão miseráveis quanto profetizam alguns. Segundo a pesquisadora, os rombos previdenciários causados pelo aumento no número de aposentados - serão 1,5 bilhão de pensionistas no mundo em 2050 - poderão ser amenizados por outros fatores, como o crescimento da participação das mulheres no mercado de trabalho. Não que as perspectivas econômicas sejam animadoras. Os problemas em relação aos gastos com saúde vão aumentar de acordo com seus cálculos. Só na Alemanha, onde metade da população tem 50 anos ou mais, o envelhecimento populacional acarretará, em breve, em uma diminuição da ordem de 3% no produto interno bruto.O trabalho de Fanny Kluge deve gerar controvérsias, principalmente entre economistas. Mas nada que diminua o seu mérito. Afinal, esse campo de estudo carecia - e muito - de alguém capaz de vislumbrar uma perspectiva mais positiva em meio a tantas projeções catastróficas. Que seja a primeira de muitas.