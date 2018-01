Os adolescentes da série 'That '70s Show' se tornaram adultos muito ocupados

Foto: Divulgação

A série The Ranch (O rancho) da Netflix, que reúne Ashton Kutcher e Danny Masterson, da série That '70s Show, irá trazer participações especiais dos outros antigos alunos do '70s Show', Topher Grace (Eric), Laura Prepon (Donna), Mila Kunis (Jackie) e Wilmer Valderrama (Fez)?

"Vamos dizer que é muito provável", disse Ashton sem dar nomes, incluindo o da sua mulher, Mila Kunis, com quem trabalhou na comédia da Fox e que terminou na oitava temporada em 2006.

USA Today analisou os adolescentes que cresceram no imaginário Point Place, Wisconsin, e o que os atores vêm fazendo desde então.

Ashton Kutcher. Kutcher interpretou Kelso, namorado de Jackie (Mila Kunis). Kutcher e Mila hoje estão casados e têm uma filha de um ano e meio. Desde a série That 70s Show, Kutcher, investidor em tecnologia, interpretou Steve Jobs no filme Jobs e substituiu Charlie Sheen na série da CBS Two and Half Men.

TV: Two and Half Men

Filme: Jobs; No Strings Attached (Sexo sem compromisso); Valentine's Day (Idas e vindas do amor); The Guardian (Anjos da vida - Mais bravos que o mar)

Dany Masterson. Enquanto Kutcher era um ator principiante na série, Danny Masterson já possuía uma lista impressionante de créditos, incluindo Roseanne, NYPD Blue (Nova York contra o Crime) e Cybill e os filmes Beethoven's 2 e Face/Off (A outra face). O Hyde de Danny Masterson na série era um sujeito inteligente e sarcástico membro do grupo que acabou se mudando para a casa de Forman. Também namorou Jackie.

TV - Men at Work

Filmes: Urge, The Bridge to Nowhere; Yes Man (Sim senhor); The Chicago Eight; California Solo; Alter Egos

Topher Grace. Grace interpretou o honesto, mas inseguro Eric Forman, cujo porão da casa da família se tornou a sede do seu grupo de amigos. Ele mantém um longo relacionamento com a vizinha Donna Pinciotti (Laura Prepon). Topher Grace começou sua carreira no cinema no filme Traffic (2000) e depois participou da série Homem Aranha. Proximamente ele deve aparecer no filme War Machine, estrelado por Brad Pitt.

Filmes: Truth (Conspiração e poder); American Ultra (Armados e Alucinados); Take Me Home Tonight (Uma noite mais que louca); Spider Man 3 (Homem Aranha 3; In Good Company (Em boa companhia); Traffic; Valentine's Day (Idas e vindas do amor)

Próximo filme: War Machine

Mila Kunis. Mila, nascida na Ucrânia, era o membro mais jovem do elenco. A sua Jackie Burkhart no início era bela e mimada, mas a personagem amadurece no decorrer da série. Mila passou a trabalhar no cinema e teve uma indicação ao Globo de Ouro pelo filme Black Swan (Cisne Negro).

Filmes: Black Swan (Cisne Negro);Forgetting Sarah Marshall (Ressaca de amor); Jupiter Ascending (O destino de Júpiter); Friends with Benefits (Amizade colorida); Oz the Great and Powerful (Oz, mágico e poderoso); Ted; The Book of Eli (O livro de Eli;

Próximo filme: Bad Moms.

Laura Prepon. Laura interpreta a inteligente Donna que se relaciona com Eric durante a maior parte da série. Ela posteriormente trabalhou no drama da rede ABC, October Road, antes de firmar contrato para trabalhar na série da Netflix Orange is the New Black como Alex Vause, uma traficante de droga condenada e namorada de Piper Chapman (Taylor Schilling). A série 'Orange' retorna em sua quarta temporada em 17 de junho.

TV - Orange is the New Black; October Road

Próximo filme: The Girl on the Train (A Garota no trem), com Emily Blunt.

Wilmer Valderrama. Wilmer interpreta Fez, um aluno estrangeiro que está fazendo um intercâmbio e cujo país de origem não identificado é fonte de humor. Ele trabalhou no cinema e na TV, incluindo papéis regulares em El Rey's From Dusk Till Dawn - The Series, e também na série da Fox Minority Report.

TV - Minority Report: From Dusk till Dawn

Filmes - Adderall Diaries; This Girl is in Trouble.

Tradução de Terezinha Martino

