Oprah Winfrey faz discurso inspirador para alunos de escola em Atlanta

Oprah Winfrey foi a mulher que mais ganhou dinheiro na história da televisão Foto: Suzanne Plunket/Reuters

O discurso de Oprah Winfrey para os formandos do colégio Agnes Scott em Atlanta foi inspirador. "Você não é nada se não for verdadeiro. Eu fiz minha vida - construí uma fortuna - ótimo!- sendo verdadeira comigo mesma. Se eu posso deixar uma mensagem para vocês hoje: o maior prêmio não são os bens materiais, mesmo sendo muito bom, você pode comprar sapatos maravilhosos!", brincou a atriz, empresária e ex-apresentadora.

"Vocês que têm muitos sapatos sabem que ter um closet cheio não preenche sua vida. Viver uma vida com fundamento preenche. Fundamentos através do trabalho", completou Oprah.

Este não é o primeiro discurso que ela faz em formaturas. Em 2016, Oprah discursou na cerimônia da universidade Johnson C. Smith, pois duas de suas alunas da Academia de Liderança para garotas da África do Sul faziam parte da turma de formandos.

A atriz passou um tempo em Atlanta por causa das gravações do filme The Immortal Life of Henrietta Lacks, que é protagonizado e produzido por Oprah.