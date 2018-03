Ônibus da dupla George Henrique e Rodrigo capota em rodovia

Dupla sertaneja George Henrique e Rodrigo Foto: Instagram/@georgeherodrigo

O ônibus da dupla sertaneja George Henrique e Rodrigo capotou na tarde do último domingo, 25, enquanto passava pela Rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo. O veículo colidiu com a traseira de uma moto e capotou no canteiro central.

Um comunicado divulgado no Instagram dos artistas informa que todas as pessoas da equipe que estavam no ônibus passam bem e que foram atendidas no local. O motorista ficou com ferimentos moderados e o produtor da dupla foi levado ao hospital geral de Itapecerica da Serra para fazer alguns exames, mas foi liberado no mesmo dia.

O E+ soube por meio da assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal que o motorista da motocicleta teve ferimentos leves e sua passageira, moderados. O órgão ainda disse que a causa do acidente está sendo apurada.

“Graças a Deus a gente já está bem. Ninguém machucou nada grave, foi um livramento de Deus. Obrigado a todos que se preocuparam e mandaram mensagem. Foi só um susto e a gente está sujeito a isso na estrada”, disse Rodrigo em um vídeo nas redes sociais.

Os dois cantores seguiam de Blumenau, em Santa Catarina, onde fizeram um show nesse fim de semana, para Goiânia. A agenda de shows da dupla segue sem alterações.