‘Obrigado por existir na minha vida’, diz finalista do ‘The Voice Kids’ para irmã morta

Jovem foi finalista da edição de 2017 da competição musical infantil Foto: Instagram / @juancarlos.poca_oficial

Juan Carlos Poca, finalista do The Voice Kids 2017, postou uma homenagem para sua irmã de sete anos. Dellanie Poca morreu em um incêndio na noite desta segunda-feira, 8.

“Obrigado por existir na minha vida, por me fazer dar risadas, por me dar carinho, por tudo meu amor”, postou Juan em seu Instagram juntamente com uma foto sua ao lado da irmã.

As chamas destruíram a casa da família em Foz do Iguaçu, no Paraná. O 9º Grupamento de Bombeiros informou que uma vizinha, ao notar o fogo, correu para dentro da casa para resgatar as crianças que se encontravam lá dentro e só teria tido tempo de salvar três. A quarta era Dellanie.

A polícia científica aguarda a conclusão do laudo técnico para comprovar a causa do incêndio. Bombeiros afirmam que os vizinhos relataram faíscas seguidas de explosão, o que poderia ser indicativo de um curto-circuito. Outras possibilidades seriam vazamento de gás e uma panela de pressão encontrada sobre o fogão que teria explodido.

“Se cuida, no céu tem regras e manda um beijão pra Deus por mim e fala que eu os amo muito. Meu amor, te amo” completou o jovem que não estava no local no momento do acidente.

Confira a publicação: