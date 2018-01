Obama recebe retrato feito por Romero Britto

Romero Britto não participou da entrega do quadro porque tinha compromissos na Europa Foto: Divulgação

Os últimos dias de Barack Obama na Casa Branca estão mais coloridos. O motivo é que o presidente em fim de mandato recebeu um retrato próprio feito por Romero Britto, no estilo típico e irreverente do brasileiro, com direito a corações nas bochechas. No quadro, ele aparece acompanhado de Michelle Obama, que veste uma roupa multiestampada.

A entrega da imagem foi realizada por Brendan Britto, filho do brasileiro. No Instagram, Britto chamou o momento de "histórico" e justificou a ausência no encontro devido a compromissos na Europa.

Essa não foi a primeira vez que Britto retrata um político norte-americano. Há algumas semanas, ele divulgou a entrega de um quadro à secretária de estado Hillary Clinton.