Obama cria playlists colaborativas no Spotify

Barack Obama está 'de férias' desde que deixou o cargo de presidente dos Estados Unidos Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Em uma parceria entre a The Obama Foundation e Spotify, Barack Obama criou um projeto de playlists colaborativas. O ex-presidente quer que as pessoas compartilhem as músicas que os lembram de suas cidades.

A primeira escolhida foi Chicago, onde Obama estudou. A playlist tem músicas eleitas por Chance the Rapper, Mavis Staples, Jennifer Hudson e outros artistas. Ex-funcionários do ex-presidente, autores e chefs de cozinhas compartilharam suas escolhas.

Músicas de Frank Sinatra e até de Kanye West foram escolhidas por pessoas que colaboraram com a playlist.

Além de colocar as canções, os colaboradores podem escrever o motivo pelo qual escolheram a música.

Confira a playlist completa aqui.