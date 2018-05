'O sentimento de pai permanece', diz Alok após namorada perder bebê

DJ Alok se declarou para a namorada Romana no Dia das Mães após ela perder o bebê. Foto: Iara Morselli/Estadão

Romana Novais, namorada do DJ Alok, perdeu o bebê após quase dois meses de gestação. Pelo Instagram, o produtor musical falou sobre o caso e agradeceu aos seguidores pelo apoio.

Leia também: Sabrina Sato e irmã se emocionam ao falar sobre gravidez da apresentadora

"É com uma enorme dor no coração que venho comunicar que o nosso bebê não resistiu. Agradeço as inúmeras mensagens de carinho e apoio", escreveu o DJ na publicação.

"E a luz que surgiu trazendo o verdadeiro sentido das nossas vidas se foi, mas novas luzes virão. O sentimento de pai permanece e meu amor por você aumenta, Romana", declarou-se e desejou um feliz Dia das Mães para a namorada.

No último domingo, 13, Alok participou do programa Agora é com Datena e chorou no palco. "Mais do que um menino bonito, esse menino é extraordinário, é um artista de primeiríssima qualidade, veio para cá num dia difícil, a gente nem vai comentar isso. Mas ele fez questão de se apresentar profissionalmente, está vivendo um dia realmente não muito legal", comentou Datena.

Chorando, o DJ não conseguiu falar e, perguntado se já queria se apresentar, disse que não sabia se conseguiria.