O melhor do futebol: veja comemorações mais legais que os gols

Foto: Divulgação

Em algumas partidas de futebol a comemoração de um gol é até melhor do que o lance em si. O colombiano Mina, do Palmeiras, tem chamado atenção pelas dancinhas que faz depois de colocar a bola na rede.

E não é que o cara tem gingado? Veja outras comemorações que valem mais a pena que o gol em si:

TODA vez que Cristiano Ronaldo faz gol, ele faz isso...

É um pouco estranho, mas virou a marca registrada do jogador.

Juninho deu uma de Daiane dos Santos ao marcar pelo LA Galaxy

Será que agora no Guangzhou Evergrande, da China, ele continua com as acrobacias?

Na Copa do Mundo de 2014, Campbell foi destaque e, em um de seus gols, aproveitou para homenagear o filho que estava por vir

Briana nasceu em janeiro de 2015 <3

No jogo entre Houston Dynamo e Montreal Impact, ao fazer o segundo gol, o jogador foi possuído pelo ritmo Ragatanga

Na empolgação, o jogador Fabio Ferreira caiu na hora de comemorar o gol da Ponte Preta

Mas isso não foi o suficiente para que ele desanimasse.

Em sua passagem pelo Arsenal, Podolski fez gol e tirou a bandeirinha de escanteio para dançar

A emoção de Rooney ao por a bola na rede foi tanta que, depois da comemoração...

Ele caiu no chão para dar aquela recuperada.

Ok, não foi depois do gol, mas vale

Sheik não teve pudor em comemorar a vitória no vestiário.

Rodrigão e Gabigol mostraram que tem samba no pé ao comemorar o gol do Santos

Claro que não podia faltar ele:

É tois, né, galera.