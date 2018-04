Furacão Beyoncé destrói festival de música Coachella

Beyoncé se apresentou neste sábado, 14, no festival Coachella em Indio, Califórnia Foto: Kyle Grillot/ AFP

Indio, EUA - Como um furacão de música espetacular e esmagadora, Beyoncé passou pelo festival Coachella, um dos eventos musicais mais importantes do mundo e que neste sábado, 14, se ajoelhou para quem é provavelmente a estrela pop mais relevante e bem sucedido do momento.

Depois de cancelar sua participação em 2017 no último minuto por causa de sua gravidez, a sombra da cantora planava nos últimos dias sob Índio, na Califórnia, EUA. Com uma expectativa gigantesca, os fãs nervosos tiveram um prêmio nesta noite. Beyoncé contou com seu marido Jay-Z como convidado e também se reencontrou com suas ex-parceiras do Destiny's Child.

Beyoncé se apresenta com Jay-Z em show do Coachella Foto: Kyle Grillot/ AFP

Após às onze horas da noite, com o local do Coachella coberto de fãs, Beyoncé apareceu vestida como uma deusa egípcia e desfilando diante de seus dançarinos e um grupo de percussão, no estilo das bandas de universidades dos EUA.

Beyoncé foi a principal atração desta edição do festival de música Coachella Foto: Kyle Grillot/ AFP

Combinando R & B, rap, soul, rock e tudo o que estiver ao alcance, Beyoncé também fez um show feminista, sobre sexualidade e reivindicações afro-americana.

Com um stand montado no palco e um tremendo show mais apropriado para uma turnê solo do que para em um festival, Beyoncé começou em grande estilo, soltando primeiro Crazy in Love, Formation e Sorry.

Beyoncé durante apresentação no Coachella Foto: Kyle Grillot/ AFP

"Obrigado por me deixar ser a primeira mulher negra a ser a principal atração do Coachella ", disse a artista em uma performance sem descanso que ligava músicas com coreografia milimétrica, fragmentos teatrais e recursos visuais de todos os tipos.

Beyoncé e o marido Jay-Z no palco do Coachella Foto: Kyle Grillot/ AFP

Depois do ar latino e tropical de Mi Gente e Hold Up, Beyoncé convidou seu marido Jay-Z para a música Déjà Vu. A reunião do Destiny's Child se tornou realizadade quando tocaram juntas Say My Name.

O show de Beyoncé no festival Coachella durou quase duas horas Foto: Kyle Grillot/ AFP

"Temos mulheres solteiras aqui?", gritou Beyoncé segundos antes de atacar com Single Ladies e fechar seu show de quase duas horas com fogos de artifícios ao som de Love on Top.