'O carnaval do Rio está em coma' diz Juliana Paes após assalto

Juliana Paes no carnaval 2018 Foto: Marcos Arcoverde / Estadão

A atriz Juliana Paes falou a respeito do assalto que sofreu durante o carnaval deste ano no Rio de Janeiro, em entrevista ao jornal O Globo.

"Nos ameçaram de morte, aquela gritaria de desespero... Mas ninguém se feriu. Levaram o celular de um dos nossos amigos. O carnaval do Rio de Janeiro está em coma!", desabafou. De acordo com ela, o crime foi cometido por seis pessoas, e uma delas estava armada.

Em seguida, ela criticou a organização dos desfiles e também a segurança nos arredores. "Tentamos manter o sorriso porque é carnaval, mas o sorriso que fica é amarelo. [...] No fundo do coração, fica uma dor, uma angústia, um medo do amanhã. Este ano, a quarta-feira de cinzas começou bem antes do fim do que já foi chamado de festa".