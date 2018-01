'Nunca vi a morte tão perto', diz Lexa sobre turbulência em voo

Cantora Lexa ao lado do namorado, MC Guimê. Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Lexa relatou em seu Instagram os momentos de pânico durante um voo que pegou neste domingo, 16, com o namorado MC Guimê. O casal saía do Rio de Janeiro em direção a Porto Alegre, para o Festival Nacional de Música.

"Hoje eu, Guimê e todos os passageiros do voo jj3431 (RJ - POA) passamos por momentos difíceis. Nunca vi a morte de tão perto! Foi desesperador! Você ver tudo acontecendo e não poder fazer nada é horrível! Que dia terrível! Que sensação... Você ver a sua vida diante dos seus olhos. Graças a Deus estamos bem! Hoje eu falei com Deus! Obrigada Senhor!", escreveu Lexa.

No vídeo, ela dá mais detalhes ao lado de Guimê. "Hoje o dia foi tenso, não foi um dia normal. Porque eu e o Gui estávamos saindo do Rio de Janeiro, paramos em uma conexão e pegamos um voo que simplesmente foi o pior voo da minha vida, realmente achei que fosse morrer. Foi horrivel. Acordei com a turbulência. Só que a turbulência era fora do normal. A gente despencava, foi horrivel", disse Lexa.

"Foram minutos de ver a morte, de ver o desespero das pessoas. Queria agradecer ao piloto. Fomos salvos porque Deus quis que a gente estivesse aqui agora. Porque o avião ia cair", afirmou.

MC Guimê, no fim do vídeo, completou a namorada: "Foi tenso. Agradecer a Deus pela vida e a salvação."

Confira o post: