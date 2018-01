'Nunca tive uma noite de sexo casual', diz Megan Fox

Atriz Megan Fox disse nunca ter ido para a cama com alguém casualmente Foto: Bang Showbiz

Uma das mulheres mais cobiçadas de Hollywood, a atriz Megan Fox diss que nunca teve uma noite de sexo casual em toda a sua vida.

"Jamais posso ter relações sexuais com alguém que eu não ame, nunca. A ideia me deixa doente. Eu nunca sequer cheguei perto de ter uma noite de sexo casual", disse ao jornal The Sun.

Megan reatou recentemente seu relacionamento com o marido Brian Austin Green e completa 30 anos no final deste mês. Na entrevista, ela falou sobre o seu amor pela observação das estrelas e como quanto isso a ajudou a tomar decisões na vida.

"Há algo na astrologia chamado de retorno de Saturno. Saturno é o planeta do karma e responsabilidade, e lições de vida levam 30 anos para orbitar sua carta, por isso geralmente todos em seu 30º ano tem alguma auto-realização para garantir que eles estão indo na direção certa".

"Ou as pessoas que estão extremamente perdidas têm algum tipo de um ponto de ruptura, uma espécie de baixo que eles atingiram em torno daquele ano. Isso é definitivamente o que aconteceu para mim, chegando a um ponto onde não posso lidar com coisas que se sentem desnecessárias", comentou.

Enquanto isso, a atriz também disse que ela agoniza sobre seu próximo passo na carreira, e revelou que atuar não é algo que realmente ama de paixão.

"Não é algo pelo qual sou necessariamente apaixonada, então perguntei a mim mesma esta pergunta pelos últimos anos: 'Pelo que eu estou aqui e onde estão minhas paixões?' Cheguei a este lugar sem qualquer esforço, não sou muito ambiciosa. É estranho que eu continuo sendo oferecida esses filmes que são grandes franquias midiáticas. Então, sempre quis saber por que está acontecendo para mim quando eu não coloco nenhum esforço nisso. Tem que haver uma razão", refletiu.