'Nunca sofri preconceito lá fora', conta Rodrigo Santoro

Foto: Bang Showbiz

O ator brasileiro Rodrigo Santoro faz bastante sucesso em Hollywood, onde já participou de produções como Lost, Ben-Hur, 300 e As Panteras.

"Sempre me perguntam sobre essa coisa do preconceito de trabalhar fora. Eu acho que existe, é estereótipo. Mas preconceito eu não passie. Tive experiências muito boas aqui e lá fora, acho que tem muito a ver com a maneira a qual você se comporta, se apresenta, que se relaciona e respeita o trabalho do próximo", contou o ator.

Ele ainda enfatizou que aceitaria fazer um personagem muito importante historicamente: "Seria uma experiência incrível fazer um trabalho sobre Jesus Cristo, amei essa personagem, mas não tenho nenhum projeto".

O ator ainda falou sobre seu personagem em Ben-Hur: "A mensagem que queríamos trazer de Jesus Cristo nesse filme era dele mais acessível, mais misturado entre as pessoas. Um pouco diferente do que estamos acostumados a ver".