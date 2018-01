'Nunca deixo minha família por mais de duas semanas', diz Matt Damon

Foto: Reprodução

Matt Damon disse que fez um acordo com sua esposa e suas filhas de que jamais vai aceitar um trabalho de atuação em que tenha que ficar mais que duas semanas longe de casa - a não ser que a família possa juntar-se a ele.

Em entrevista a rádio KIIS FM, da Austrália, ele disse: "Quando faço um filme, sempre as levo comigo e fazemos uma grande viagem em família. Cada decisão de fazer um filme depende realmente da família. Se for muito perturbador, simplesmente não posso fazê-lo. Às vezes, é uma aventura. No ano passado, fui para a China por seis meses com a família e isso foi incrível".

O astro de Hollywood tem três filhas: Isabella, de dez anos; Gia, de sete; e Stella, com cinco anos, além de sua enteada Alexia, de 17 anos. Ele disse que a família nunca fica muito tempo afastada: "Nós tentamos não ficar separados por mais de duas semanas. Temos esta regra de duas semanas, mas três semanas foi o período mais longo que já estivemos separados".

Damon diz que, apesar de estar sempre atuando em diversos filmes, suas filhas mais novas não têm muita noção do trabalho dele e de suas necessidades. "Acho que a um certo ponto, as mais velhas sabem, elas estão cientes disso. As mais novas, provavelmente nem tanto", disse o ator à rádio.