Novo livro traz fotos inéditas da família real britânica

Foi lançado um livro com mais de 250 fotos inéditas da família real britânica tiradas pela população Foto: Chris Jackson/Pool via Reuters

Mais de 250 fotos inéditas da família real britânica foram lançadas em um livro organizado pela jornalista Jennie Bond, que cobriu a monarquia para a emissora BBC por 15 anos. O projeto The Crown from the Crowd buscou fotos de diversos integrantes da coroa britânica que foram registradas pela população nos inúmeros eventos públicos realizados por eles.

Mais de duas mil fotos foram enviadas para o projeto. Algumas datam da época da rainha Vitória, que capitaneou o então Império Britânico entre 1837 e 1901, quando surgiram as primeira máquinas fotográficas. O livro, que vai custar 25 libras (cerca de R$ 120), terá todos os lucros doados para uma instituição que ajuda ex-militares britânicos.

Uma edição do livro será entregue ao príncipe Harry e à Meghan Markle como presente de casamento no sábado, 19. O gesto seria uma forma simbólica da população parabenizar o casal pela união. Veja algumas das fotos selecionadas para o livro clicando no link.