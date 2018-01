Novo álbum de Lady Gaga é 'clássico e futurista', diz produtor

Produtor trabalhou com Gaga em 2008 Foto: Bang Showbiz

O produtor do próximo álbum de Lady Gaga afirmou que haverá mistura de sons "clássicos" e "futuristas". RedOne - que já trabalhou com a cantora em seu LP de estreia em 2008, 'The Fame' - revelou que a estrela concluiu um total de oito faixas para seu quarto disco de estúdio e que o som de Gaga ainda é o mesmo que todos seus fãs conhecem e amam.

Questionado sobre o que é possível esperar do álbum, o produtor sueco-marroquino - cujo nome verdadeiro é Nadir Khayat - disse: "É uma mistura de música clássica e futurista também - não queria ir muito longe do que ela é. Mantivemos as coisas (semelhantes ao) que Gaga é e tudo o que ela fez todos esses anos. É especial. Tudo o que sei é que nós fizemos oito grandes canções até agora, e acho que nós temos faixas incríveis".

RedOne revelou que o plano sempre foi se certificar de que a música da beldade, de 28 anos, fosse algo bem diferente do que qualquer outra pessoa já tenha feito antes e acredita que o hit Just Dance mudou o cenário da genêro dance.

Falando sobre a primeira vez que encontrou com a estrela pop, ele disse à revista 'People': "Quando fizemos Just Dance e todas as músicas que estávamos fazendo, era algo diferente, especial. Queria revelar um novo som. Não queria seguir produtores que estavam fazendo a mesma coisa. Fiz esse som, funcionou, e mudou a música no mundo. A música dance estourou depois disso".

Gaga também trabalhou com Mark Ronson no álbum e ele tem ensinado a estrela pop a tocar guitarra. "Ela nunca tocou em público antes. Ela é ótima no piano, mas guitarra é algo que está aprendendo para este LP. E ela apenas se saiu muito bem. Mostrei as coisas e ela aprende tão rápido e, como artista, seu carisma é tão insano, então ela poderia ter continuado de qualquer maneira", disse o DJ

O novo álbum de Lady Gaga ainda sem título é uma sequência de 'Artpop', de 2013.