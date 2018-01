Nova música de Jay-Z faz referência às polêmicas de 'Lemonade', álbum de Beyoncé

Os cantores Beyoncé e Jay-Z Foto: DIVULGAÇÃO

Pela primeira vez desde o lançamento do álbum Lemonade, de Beyoncé, o rapper e marido da cantora, Jay-Z, resolveu pronunciar-se por meio de sua música recém-lançada, All The Way Up.

Jay-Z não faz nenhum tipo de resposta aos boatos de traição, levantados nas músicas Sorry, Hold Up, Pray You Catch Me, presentes no álbum de sua mulher, mas o rapper ironiza a grande atenção da mídia mundial em cima de seu casamento.

No remix da música All The Way Up, de Remy Ma, lançada na quarta-feira, 25, ele diz: “Você sabe que chegou lá quando o fato de que seu casamento é válido e passa a valer milhões. Limonada é uma bebida popular e continua sendo."

Jay-Z também cantou sobre o legado deixado pelo cantor Prince, morto no dia 21 de abril: “Prince deixou seus mestres onde estivessem sãos e salvos. Nós nunca vamos deixar o elevador descer com ele."