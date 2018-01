Notícia de que Angelina Jolie estaria morrendo repercute na internet

Foto: Divulgação

No fim da semana passada, uma reportagem do tabloide americano The National Enquirer provocou um misto de pavor e curiosidade nos fãs e seguidores de Angelina Jolie. Na capa da publicação, uma foto cadavérica da atriz e uma manchete indicando que a estrela do cinema estaria hospitalizada, com apenas 35 quilos e perdendo a batalha para o câncer e para a anorexia.

Foto: Reprodução

Ainda segundo o jornal, Brad Pitt, marido de Angelina, teria, inclusive, ameaçado se divorciar da esposa, caso ela não voltasse a se alimentar corretamente. Boato ou não, a notícia correu o mundo. No entanto, nesta semana, a teoria de que o tabloide estaria fazendo sensacionalismo com a situação da atriz ganhou força. Isso porque Jolie foi clicada junto aos filhos por um fã, em Londres, enquanto fazia compras em uma livraria local. As imagens foram postadas no Instagram. Apesar de magérrima, a artista parecia bem e saudável.

Confira:

Foto: Reprodução|Instagram

Foto: Reprodução|Instagram

Leia também no E+:

Tico Santa Cruz causa tumulto em avião

Veja lista com personagens da TV viciados em café