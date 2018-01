North West, filha de Kim Kardashian e Kanye West, usa bolsa de R$ 6.500 e internet não perdoa

North West usou bolsa Fendi que custa cerca de R$ 6500. Foto: Reprodução/Twitter

Dizem por aí que filho de peixe, peixinho é, e com a pequena North West não é diferente. Filha do Kim Kardashian e Kanye West, dois ícones de estilo, sempre aparece por aí com combinações diferentes e fashionistas. Durante um passeio recente, porém, North deu o que falar por conta da sua bolsa: Uma Fendi, que custa cerca de R$ 6500.

A menina usou a bolsa durante um passeio em Nova York, junto com um vestido de veludo e tênis brancos. Depois que o preço do acessório foi divulgado, começaram os comentários nas redes sociais - e parece que todos querem ser a North. Veja as melhores reações:

“A bolsa Fendi da North West custa mais que meu guarda-roupa inteiro e ela só tem 3 anos!” hahahahahahha — F.A.D.A (@larissalaccaste) 5 de setembro de 2016

north west usando bolsa de 6.500 reais e eu só queria ter dinheiro pra comprar lanche na escola — quelly (@quellwq) 5 de setembro de 2016

North West andando por ai com uma bolsa de R$ 6.500, meu quarto inteiro não dava isso — deh? (@mattplusdulce) 5 de setembro de 2016

A North West usando uma bolsa que vale R$7,5 mil e eu aqui, comprando minhas bolsas em Laranjeiras — Ariane Araújo (@a_rianea) 3 de setembro de 2016

inveja eu tenho da north west que usa bolsa de 7,5 mil de vc eu tenho pena — nat (@tmlinso) 3 de setembro de 2016

"North West usa bolsa de R$ 7,5 mil" e eu aqui tenho que contar as moeda pra ver se posso comprar coxinha, sf mano — karol (@exocake) 3 de setembro de 2016