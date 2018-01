Noel Gallagher está pronto para trabalhar com Damon Albarn em novo disco do Gorillaz

Foto: Bang Showbiz

Noel Gallagher está animado para trabalhar com Damon Albarn no novo álbum do Gorillaz. O roqueiro de 48 anos e o vocalista do Blur - ex-rivais do britpop - se tornaram amigos nos últimos anos a ponto de se apresentarem juntos ao vivo.

Sobre a possibilidade, Noel compartilhou: "Ele está fazendo um novo CD do Gorillaz e tem meu número. Então, ele só precisa pedir. Há uma conversa sobre o que fazer, mas não tenho certeza sobre o que é".

Em dezembro de 2015, Noel e Damon tocaram a faixa Dare, do Gorillaz, durante o aniversário de 60 anos de Paul Simonon, ex-baixista da banda The Clash, em Londres. Na ocasião, Noel disse que a única coisa que poderia separar ele e Damon de entrarem juntos no estúdio era o conflito de agendas.

Ao jornal Daily Star, Gallagher declarou: "Você pode apostar a sua vida que, no minuto que eu finalizar esta turnê, ele entrará na dele. Quero dizer, juntar nós dois no mesmo lugar seria um milagre. Mas estou aberto para a ideia, sem dúvidas".

Noel também revelou que há um bom número de artistas com quem ele adoraria trabalhar. "Eu adoraria escrever uma canção para Morrissey. Seria fantástico e lindo. Eu adoraria cantar com Johnny Marr. Seria ótimo", afirmou o músico.

