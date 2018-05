'No preto e branco com filtro bom', Ingrid Guimarães diz que se parece com Julia Roberts

Julia Roberts e Ingrid Guimarães em montagem feita por fã da atriz brasileira. Foto: Instagram.com/ingridguimaraesoficial

A atriz Ingrid Guimarães brincou com a montagem que um fã fez usando uma foto dela e outra da americana Julia Roberts, comparando as duas.

Em uma publicação no Instagram, as atrizes aparecem sorrindo em posições parecidas.

"Quando alguém faz uma montagem que você cola na geladeira e mostra pra sua filha dizendo que 'no preto e branco com filtro bom, até que mamãe parece a mãe do Extraórdinário', escreveu a brasileira na legenda.

Ela fez referência ao último trabalho cinematográfico de Julia no filme Extraordinário, de 2017, em que ela é mãe de uma menino que nasceu com uma deformação facial.

E você, acha que elas se parecem?