No Instagram, Valesca Popozuda lamenta a morte de seu DJ e amigo

DJ Marlon e Valesca Popozuda Foto: @valescapopozudaoficial/Instagram

Valesca Popozuda está de luto. Seu amigo e colega de trabalho, o DJ Marlon da Biriri, morreu em um acidente de trânsito na madrugada desse sábado, 15, quando voltava de uma festa na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. A notícia pegou a funkeira de surpresa.

Em 24 horas, Valesca fez cinco postagens sobre o amigo no Instagram. Na última delas, neste domingo, 16, em vídeo, disse que, infelizmente, não poderia honrar seus compromissos por conta do ocorrido. Ela tinha entrevistas agendadas em rádios de Ribeirão Preto e Rio Claro, no interior paulista.

"Então, gente, é com muita tristeza que eu venho aqui falar com vocês que não tenho como honrar com meus compromissos nas rádios de Ribeirão Preto e Rio Claro. Eu perdi grande parte da minha vida e do meu trabalho, que é o meu DJ. São anos e anos trabalhando comigo. Eu venho aqui pedir desculpas pra vocês, mas eu não vou conseguir honrar com este compromisso, tá bom?", desabafou.