No Instagram, Bianca Bin incentiva seguidoras a praticarem o ritual Plante sua Lua

A atriz Bianca Bin fez uma série de posts no Instagram incentivando suas seguidoras a fazerem o ritual Plante sua Lua Foto: Raquel Cunha/Globo/Divulgação

A atriz Bianca Bin fez uma série de posts no Stories do seu Instagram convidando suas seguidoras a praticar o ritual Plante sua Lua, prática na qual mulheres coletam seu sangue menstrual e o devolvem à terra, o colocando em um jardim sobre plantas ou misturando à própria terra.

Em entrevista para a revista Glamour no final de dezembro, a atriz explicou o que é o ritual: "Plantar a lua é devolver o sangue para a terra. Uso o coletor menstrual e coloco o sangue nas plantas, diluído em água. É uma forma de fechar o ciclo. Isso mudou minha relação com meu corpo e com me entender mulher. O universo é uma grande potência feminina e é com essa força que busco me conectar sempre", disse.

Nos posts que fez em seu Instagram, a atriz compartilhou outras postagens de mulheres contando sobre o ritual e como ele ajuda no empoderamento feminino. “Gratidão à @biancafbin pela coragem em se expressar sobre esse tesouro que é nosso útero alquímico e a força ancestral de nosso feminino”, escreveu Morena Cardoso, que também pratica o ritual, em um dos prints que a atriz compartilhou. “Chegou o momento de nos empoderarmos como mulheres - não em uma batalha contra algo fora de nós, mas como um mergulho profundo dentro”, continuou.