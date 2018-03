No Dia dos Namorados, Seu Jorge anuncia o fim de seu casamento

Foto: Reprodução

No dia em que todos os casais apaixonados aproveitaram para inundar as redes sociais com declarações de amor, o cantor Seu Jorge seguiu na contramão e publicou um comunicado em seu Instagram, anunciando o fim de seu casamento com Mariana Jorge.

"Queremos aproveitar essa data em que todos celebram o amor e anunciar que nosso casamento se transformou em uma linda amizade", escreveu o cantor nesse domingo, 12, em pleno Dia dos Namorados.

Seu Jorge e Mariana estavam casados desde 2013 e moraram juntos em Los Angeles, nos Estados Unidos. Juntos, tiveram duas filhas, Luz Bella e Flor de Maria.

Veja abaixo a mensagem publicada por Seu Jorge em seu perfil no Instagram: