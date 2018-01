Nina Dobrev e Orlando Bloom estariam saindo casualmente

Nina Dobrev e Orlando Bloom estariam saindo Foto: Reuters | Michael Loccisano/Getty Images

Em entrevista à People, uma fonte afirmou que os atores Orlando Bloom e Nina Dobrev estão saindo juntos, mas nada com muito compromisso.

Tudo indica que o relacionamento realmente não seja sério, já que na última sexta-feira, 14, Orlando Bloom foi visto em uma festa do festival Coachella acompanhado de uma mulher que não era Nina Dobrev, segundo a mesma fonte. A protagonista de The Vampire Diaries também estava no festival e os atores participaram de uma outra festa no sábado, 18, onde Bloom foi visto conversando com a modelo Ashley Haas, enquanto Dobrev estava praticamente do lado deles.

A fonte afirmou que isso não significava que o ator estava sendo grosseiro com Dobrev, mas que era mais um sinal de que está tudo bem casual entre eles.

Outra pessoa disse, também à People, que os dois não estão saindo exclusivamente um com o outro, já que Bloom "não quer uma namorada e está feliz sendo solteiro." A fonte afirmou ainda que ele e Nina se conhecem há um tempo e estão se divertindo juntos.