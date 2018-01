Nicole Kidman é boa apostadora em Las Vegas

Nicole Kidman é uma apostadora "muito boa".

A atriz e seu marido Keith Urban - com quem ela tem as filhas Sunday, 7, e Faith, 5 - são visitantes assíduos de Las Vegas, e o cantor country sempre acha que sua mulher ganha mais do que perde.

Ele disse: "Ela é muito boa. Ela é disciplinada".

No entanto, a estrela, de 48 anos, que também tem os filhos adultos Isabella e Connor de seu casamento com Tom Cruise, insistiu que ela é sempre cautelosa com seu dinheiro e apenas aposta "uma pequena quantidade" e, em seguida, sai enquanto está no lucro.

Ela disse ao 'Entertainment Tonight': "Bem, não sou muito boa. Tenho uma pequena quantidade de dinheiro, vou e aposto isso e então acabou".

"Sou esse tipo de jogadora, não vou apostar a casa."

Enquanto isso, Nicole adora a "paixão" de seu marido quando o assunto é seu trabalho.

Ela elogiou o próximo LP do astro country, afirmando: "É um bom álbum, tão louco. Tenho vivido com todas as músicas - e até mesmo as canções que não entraram no disco. Vi o trabalho e o amor que ele coloca nisso. Ele é um músico, então cada pequeno detalhe minúsculo é todo ele, e amo isso. Amo o fato de ele ser apaixonado por sua música".