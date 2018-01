Nicolas Prattes nega namoro com Giulia Costa

. Foto: Globo/Caiuá Franco

Nicolas Prattes negou que esteja namorando Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra com Marcos Paulo. Em entrevista à CARAS Digital, ele disse que a atriz, com quem trabalhou em Malhação, é só uma amiga.

Os dois foram vistos juntos no cinema no Rio de Janeiro em dezembro, o que fez com que os fãs ficassem esperançosos. “Estou solteiro, feliz e mais do que nunca foca na minha carreira”, disse à CARAS Digital.