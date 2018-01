Nicki Minaj 'descobre' Gretchen: 'Quem é essa mulher?'

Para nós brasileiros, o nome de Gretchen não é nenhuma novidade. Você pode conhecê-la como 'rainha do rebolado', cantora, dançarina, ou até mesmo aquela pessoa que você sabe encontrará sempre que estiver mudando de canal na TV. Com a difusão de inúmeros Gifs e vídeos de suas expressões na internet, é normal que alguns estrangeiros fiquem um pouco confusos com a figura de nossa 'rainha dos memes'.

Nesta segunda-feira, 27, quem se rendeu aos encantos de Gretchen foi ninguém menos que a rapper Nicki Minaj.

"Cara, alguém pode me dizer QUEM é essa mulher? Ela está em TODOS os gifs nos últimos seis meses", perguntou a rapper em seu perfil no Twitter, ao lado de emojis 'chorando de rir'.

Os brasileiros responderam a pergunta de Nicki, é claro, com memes da Gretchen. Confira alguns abaixo:

man can someone tell me WHO this lady is?!?!! This lady been in EVERY other GIF for like the last 6 months. Like I jus... https://t.co/fwnerDbLVq