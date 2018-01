Nick Jonas diz ter relação 'real e genuína' com Demi Lovato

Cantor faz elogios à amiga e companheira de trabalho Demi Lovato em entrevista. Foto: Reprodução

Demi Lovato e Nick Jonas estão fazendo uma turnê juntos, a Future Now, com apresentações em diversas cidades do mundo, inclusive no Brasil. Os cantores tem uma relação profissional e pessoal há mais de dez anos, e Jonas distribuiu elogios à amiga em entrevista ao DailyMail.

"Estou constantemente pasmo de quão poderosa a voz dela é e, na minha opinião, ela é realmente uma das artistas mais talentosas que temos por aí", comentou o cantor. Ele ainda fala sobre a amizade com Demi: "Nós sempre tivemos uma comunicação muito aberta e somos muito honestos um com o outro. Há também um nível de conforto real e genuíno entre nós. E acho que muito do nossa química vem daí", disse Nick.

Quando se trata da turnê, Nick garante que ele e Demi estão dando "tudo de si", além de trabalhar com "os melhores no negócio para tornar nossas ideias reais". "Demi e eu tendemos a ser muito dedicados com qualquer coisa da qual nós fazemos parte, por isso, em cada reunião criativa nós vamos para a mesa com ideias novas", comentou o cantor.

De acordo com Nick, "a ideia da Future Now é que os fãs venham para os shows e sintam como se eles fosse parte de algo inesperado e especial, desde o momento que entrarem até o momento em que saírem."

Os shows da turnê conjunta de Demi Lovato e Nick Jonas no Brasil estavam previstos para ocorrer em abril deste ano, porém foram adiados para outubro. Ainda não há datas e locais confirmados, mas a turnê deve passar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Brasília.