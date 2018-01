Nick Jonas admite erro em solo de guitarra durante premiação

Foto: Bang Showbiz

Nick Jonas argumentou que seu solo de guitarra mal executado foi efeito de um "lapso de memória".

O cantor, de 23 anos, se apresentou no American Academy of Country Music Awards, no último fim de semana, e, durante seu dueto com Kelsea Ballerini, na canção Peter Pan, de autoria da jovem, arruinou seu solo. Além disso, admitiu que comprometeu a performance depois de ver vídeos da apresentação circulando nas mídias sociais.

Usando sua conta no Twitter, na terça-feira (5), ele escreveu: "Apenas aterrissei em Londres com todos esses vídeos da performance da noite de domingo. Tão engraçado. Sim. Eu arruinei o solo graças a um enorme lapso de memória (sic)".

O astro do sucesso Jealous também compartilhou uma imagem da folha de guia de guitarra que zombava de seu erro e elogiou o criador da balada country.

Ele legendou o post: "Somos todos humanos.. E m****s acontecem às vezes. Mas quem fez isso... Verdadeiramente genial (sic)".

Enquanto o ex-integrante do grupo Jonas Brothers tem desfrutado de sua carreira solo - está para sair seu terceiro álbum de estúdio, Last Year Was Complicated -, ele revive os velhos tempos compondo com seus irmãos Kevin, Nick e Joe Jonas.

Anteriormente, ele disse: "Com o material dos irmãos, sempre volto e relembro a música que nós lançamos em conjunto e as turnês, e você sabe, foram alguns dos melhores anos da minha vida. Então, pensando de volta sobre alguns desses álbuns que lançamos e conseguimos tocar, foi muito divertido".