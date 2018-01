Nick Carter confessa que aprendeu com prisão

Nick Carter se envolveu em uma briga e acabou preso Foto: Bang Showbiz

Nick Carter admitiu que sua prisão recente foi um aprendizado.

O cantor do Backstreet Boys foi acusado de agressão depois de se envolver em uma briga com um segurança no Hog's Breath Saloon, em Key West, na Flórida, em janeiro, mas insistiu que foi uma experiência única e ele está pronto para deixá-la para trás.

Questionado se o incidente foi um sinal, Nick disse ao 'Access Hollywood': "Absolutamente, somos todos humanos, agimos assim às vezes", justificou-se o artista. "Mas, para mim, é sempre sobre aprender com meus erros e aprender com as coisas que podem não ser necessariamente erros e pequenos percalços e coisas que podem acontecer na vida. Eu estou muito ciente de tudo acontecendo ao meu redor e sei o que tenho que fazer o melhor que posso fazer".

Nick agora espera ter boas experiências. "Bem, você sabe que as coisas definitivamente não saem da maneira conforme você as planeja. Estou focado nas coisas positivas que estão acontecendo e voltando ao bom caminho", afirmou.

Foi alegado que os promotores irão descartar a acusação e a ofensa será apagada de seu histórico, caso Nick complete 25 horas de serviço comunitário dentro dos próximos seis meses.

De acordo com o 'TMZ', embora o galã, de 36 anos, parecia "bastante embriagado" no momento de sua prisão, ele não foi proibido de beber durante o período de seis meses, mas teria sido advertido que não deve consumir álcool "em excesso" .

Nick Carter também está enfrentando uma ação civil por parte do segurança.