Neymar se irrita com torcedores, ameaça ir para a 'porrada' e acaba contido

Jogador partiu furioso em direção a grupo de torcedores Foto: Alejandro Ernesto/EFE

Neymar quis fazer um 'acerto de contas' com alguns torcedores após a conquista da medalha de ouro na Olimpíada do Rio, no sábado, 20.

Ele foi em direção a um grupo que havia cobrado mais empenho do jogador ao final do primeiro tempo da partida contra a Alemanha e esbravejou, bateu no peito, xingou e ameaçou o grupo, mas acabou contido por alguns membros da equipe técnica que o acompanhavam.

Veja o vídeo abaixo, que mostra o momento de fúria do capitão da seleção brasileira: