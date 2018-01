Neymar lidera lista de brasileiros com mais seguidores em redes sociais

Neymar é seguido por mais de 100 milhões de contas nas redes sociais Foto: Christophe Simon|AFP

O site da revista Forbes listou as 30 contas de brasileiros com mais seguidores nas redes sociais. O levantdamento considerou perfis reconhecidos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Youtube. Quatro jogadores de futebol aparecem na liderença: Neymar, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e David Luiz. Ao todo, o atleta do Barcelona é seguido por 128,33 milhões de contas, quase o dobro do número do segundo colocado. Ivete Sangalo é a primeira mulher a aparecer no ranking, em sexto lugar, atrás de Paulo Coelho.

Veja o top 10 abaixo abaixo:

1° Neymar: 128,33 milhões

2° Kaká: 64,96 milhões

3° Ronaldinho Gaúcho: 60,85 milhões

4° David Luiz: 44,60 milhões

5° Paulo Coelho: 40,61 milhões

6° Ivete Sangalo: 38,52 milhões

7° Luciano Huck: 36,99 milhões

8° Luan Santana: 34,41 milhões

9° Claudia Leitte: 33,20 milhões

10° Marcelo (jogador do Real Madrid): 32,20 milhões