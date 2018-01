Neymar freta avião com vinte mulheres para festa no Guarujá

Foto: Reprodução / Instagram

O jogador Neymar, que está no Brasil para se concentrar para a disputa das Olimpíadas do Rio de Janeiro, fretou um avião com cerca de 20 mulheres, em sua maioria, do Rio de Janeiro, para animar a festa que deu no último domingo, 17, que só chegou ao fim no dia seguinte, de acordo com a coluna Retratos da Vida, do Extra.

A balada começou logo após a participação do craque no Domingão do Faustão, e, como de costume, os convidados eram proibidos de levar celulares. Também participaram da festa diversos de seus amigos e a sua irmã Rafaella.

Em sua última passagem pelo Brasil, Neymar percebeu que estava sendo seguido por um paparazzo, e foi visto entrando num hotel com uma moça. Desde então, decidiu alugar uma mansão num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por cerca de R$6 mil por dia, para continuar dando suas festas.

No final do mês de junho, durante sua última passagem pelo Brasil, o jogador achou uma forma de aproveitar suas férias com mais privacidade.