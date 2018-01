Neymar diz que Marquezine e ele ainda são 'amigos'

Neymar em foto com Marquezine do tempo em que eles era namorados Foto: Instagram|Reprodução

Neymar comentou pela primeira vez o fim de seu relacionamento com a atriz Bruna Marquezine, a quem o atleta chama de "amiga". O ex-casal não está mais junto desde 2014, mas o jogador do Barcelona ainda não havia falado sobre o término do namoro. Porém, o craque da seleção brasileira resolveu abrir o jogo em entrevista à revista 'playboy', em edição que chega às bancas nesta quarta-feira, 13.

"Nenhuma separação é legal. Mas foi o melhor para os dois. Eu e a Bruna ainda somos amigos e, de vez em quando, nos falamos", revelou Neymar.

Desde o fim do namoro, o craque nunca mais assumiu nenhuma outra relação, embora sua vida pessoal seja regularmente alvo de rumores, principalmente quando ele é flagrado junto de outras mulheres.

