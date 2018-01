Neymar deseja 'feliz ano novo' com foto de Bruna Marquezine o beijando

Bruna Marquezine e Neymar foram vistos em diversas ocasiões juntos durantes as festas de fim de ano Foto: Reprodução/Instagram

Nos últimos dias, a reconciliação de Neymar e Bruna Marquezine - o casal Brumar como chamam os fãs - já vinha sendo especulada, mas a foto usada pelo jogador para desejar 'feliz ano novo' hoje parece colocar fim aos boatos. No clique, a atriz aparece beijando Neymar na testa e, ao lado, está um emoji de coração. A foto foi publicada na seção 'Stories' do Instagram do jogador.

Bruna Marquezine também compartilhou na rede social fotos e vídeos da festa de Réveillon, mas Neymar não aparece nos registros. A atriz postou foto do vestido branco que estava usando e vídeos tomando drinks e dos fogos de artifícios.

Neymar e Bruna Marquezine juntos na festa de virada de ano Foto: Reprodução/ Instagram Neymar Jr

Na festa de Réveillon do jogador do Barcelona, também estavam o surfista Gabriel Medina, o cantor Thiaguinho, o ex-BBB Rafael Zulu, o jogador de vôlei Bruninho Rezende e o cantor Alexandre Pires.

Neymar e Bruna já tinham sido flagrados juntos na madrugada de sexta-feira, 30, curtindo uma balada na ilha da Gipoia, em Angra dos Reis (RJ). O casal estava com o surfista Gabriel Medina no evento Woods Tour Sunset, e foram publicadas muitas fotos e vídeos dos dois juntos. Numa imagem, os dois aparecem abraçados, enquanto num vídeo, eles dançam ao som do funk Deu Onda, do MC G15.