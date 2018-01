Neymar curte foto em que aparece beijando Bruna Marquezine

Bruna Marquezine e Neymar terminaram em junho. Foto: instagram.com/neymarjr

Na última segunda-feira, 17, uma fã publicou uma foto de Bruna Marquezine e Neymar se beijando, da época em que estavam juntos, em uma campanha para que o casal reate o namoro. Para surpresa dela, o jogador curtiu a imagem.

A foto é um print de um vídeo publicado por Neymar há alguns meses, quando ainda estava namorando Bruna. Após a curtida, fãs do ex-casal comemoraram. "Ele curtiu, deve estar com saudade", comentaram algumas seguidoras, enquanto outras pediram para que ele voltasse com a atriz.

Em junho deste ano, o casal anunciou que não estava mais junto. Os dois começaram a se relacionar em fevereiro de 2013 e, desde então, tiveram muitas idas e vindas.