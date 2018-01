Neymar comenta foto de Bruna Marquezine: 'Minha esposa'

Bruna Marquezine e Neymar: casamento á vista? Foto: Reprodução Instagram

Nesta sexta-feira, 13, os fãs do casal Brumar (junção dos nomes Neymar e Bruna Marquezine) têm muitos motivos para comemorar. A alegria está sendo causada pelo comentário 'My wife' (minha esposa em inglês) que o jogador de futebol deixou em uma foto que a atriz Bruna Marquezine postou no Instagram. Neymar também usou um emoji de coração e um de gatinho na rede social.

Após o comentário, os internautas estão pedindo que a data do casamento seja marcada, elogiando a atitude do jogador de futebol e o chamando de "príncipe da vida real".

Veja a reação dos usuários das redes sociais ao comentário de Neymar:

Neymar é o príncipe da vida real que você mais respeita. MY WIFE pic.twitter.com/yFEGXuiI8j — Rafa (@seabluesr) 13 de janeiro de 2017

o neymar comentando my wife na foto da bruna aaaa quero o casamento brumar acontecendo já — ❃ (@lydialovstiles) 13 de janeiro de 2017

Depois do my wife do Neymar, quero o convite de casamento na minha mesa agora AHSKJ — lacre renault (@NathDoNjr) 13 de janeiro de 2017

MY WIFE, SOCORRO EU AMO O NEYMAR — lary☆ೃ (@heylaricz) 13 de janeiro de 2017