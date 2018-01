Neymar canta e Bruna Marquezine dança muito funk em festa de aniversário; veja vídeos

Bruna Marquezine e Neymar posam com amigos durante comemoração em Barcelona Foto: Reprodução/ Instagram @erikmarcalg

O aniversário de Neymar foi no domingo, 5, mas as comemorações continuam com força total. Na noite de desta quarta-feira, 8, o jogador de futebol celebrou muito os seus 25 anos cantando funk em uma casa noturna de Barcelona. Sua namorada a atriz Bruna Marquezine também aproveitou a festa dançando muito.

A família do jogador não ficou de fora da comemoração, a irmã Rafaella e a mãe Nadine Gonçalves também entraram no ritmo da música brasileira; Nadine chegou a rebolar em cima do palco.

Veja o vídeo que Neymar publicou originalmente no Instagram Stories e depois foi compartilhado por perfis de fãs do casal 'Brumar':

Snapgram do Ney ❤ #Brumar Um vídeo publicado por Casal Blindado Por Deus (@brumars_bn) em Fev 8, 2017 às 6:01 PST

Veja outros registros da festa:

#bdaynjr #njr25 Uma foto publicada por Casal Blindado Por Deus (@brumars_bn) em Fev 8, 2017 às 5:39 PST

#njr25 #bdaynjr Uma foto publicada por Casal Blindado Por Deus (@brumars_bn) em Fev 8, 2017 às 2:42 PST

Assista aos vídeos da comemoração:

#bdaynjr #njr25 #Brumar Um vídeo publicado por Casal Blindado Por Deus (@brumars_bn) em Fev 9, 2017 às 12:07 PST

Bru e Ney que Amoooor #Brumar #bdaynjr #njr25 Um vídeo publicado por Casal Blindado Por Deus (@brumars_bn) em Fev 9, 2017 às 12:12 PST

Ate a Nadine.. MORTAAA #njr25 #bdaynjr Um vídeo publicado por Casal Blindado Por Deus (@brumars_bn) em Fev 8, 2017 às 5:52 PST

Morta #Brumar #bdaynjr #njr25 Um vídeo publicado por Casal Blindado Por Deus (@brumars_bn) em Fev 8, 2017 às 5:32 PST

#bdaynjr #njr25 Um vídeo publicado por Casal Blindado Por Deus (@brumars_bn) em Fev 8, 2017 às 4:01 PST