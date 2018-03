Neymar barra mulheres em festa para reconquistar Bruna Marquezine

Foto: Reprodução/Instagram

Parece que a relação de Neymar e Bruna Marquezine está longe de acabar. O jogador teria impedido que algumas mulheres chegassem perto dele durante uma festa de comemoração do ouro nos Jogos Olímpicos, tudo para reconquistar a ex. As informações são da coluna do Leo Dias, do jornal O Dia.

Ainda de acordo com o colunista, o jogador ainda teria barrado Camila Mayrink, Francisco Vitti e Amanda de Godoi do camarim do show de Tiaguinho só para ter mais privacidade com Bruna.

O casal se reencontrou publicamente após a conquista do ouro da Seleção Brasileira de Futebol na Olimpíada, quando Bruna estava na arquibancada comemorando e Neymar foi até lá abraçá-la. Depois disso, os fãs fizeram campanhas nas redes sociais para que o casal volte.