Neto de Susan Sarandon de três meses sofre acidente e tem traumatismo craniano

Eva Amurri e seu filho, Major, que sofreu queda e teve traumatismo craniano. Foto: Reprodução/Instagram

No último domingo, 1º, Eva Amurri, filha da atriz Susan Sarandon, revelou que seu filho de três meses sofreu um acidente e teve traumatismo craniano. O caso aconteceu em novembro e o menino, Major, está se recuperando.

"Alguns dias depois do Ação de Graças, nossa babá dormiu enquanto segurava Major e o deixou cair. Ele então bateu a cabeça no chão. Kyle e eu estávamos dormindo e fomos acordados pelo barulho da batida e por gritos. Ele sofreu traumatismo craniano e sangramento no cérebro", contou Eva em seu blog pessoal.

O bebê então foi levado até o hospital Yale Medical Center, passou por diversos procedimentos e agora está em casa. "Pela graça dos anjos de Deus, Major está bem, muito bem. Mesmo com a fratura e um deslocamento do crânio, ele não fraturou o cérebro e o sangramento foi localizado", contou.

Eva ainda explicou que demorou a compartilhar a história pois "foi muito repentino e assustador" e a ideia de "compartilhar isso seria como tornar todos os riscos e perigos" mais reais. "Queria ter certeza de que ele estava definitivamente bem antes de divulgar o que aconteceu, assim poderia ter notícias para comemorar", explicou.