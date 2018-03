Nenhuma mulher merece isso, diz Lindsay Lohan após divulgação de vídeo

Foto: Reprodução

A triz Lindsay Lohan se pronunciou pela primeira vez desde a divulgação do vídeo que mostra a agressão que ela sofreu do ex-noivo, o empresário russo Egor Tarabasov, em uma praia da Grécia. As imagens foram divulgadas na sexta-feira, 5, e a atriz revelou em uma entrevista exclusiva ao jornal inglês Daily Mail que essa não foi a primeira vez que o ex-companheiro foi violento.

No vídeo, Lindsay e o noivo, na época, descem de um carro em uma praia na Grécia. A atriz pega um celular e o ex-noivo agarra-a e toma o aparelho de sua mão. Ela afirmou que jogou o telefone dele para fora do carro e a briga começou.

“Percebo agora que você não pode permanecer em um relacionamento apenas por amor”, disse a atriz. “Nenhuma mulher pode ser tratada assim e permanecer com a outra pessoa se ela não está preparada para se desculpar”.

Ela o acusa de ter tentado matá-la, durante uma briga em Londres. “Egor bebeu demais e ficou louco. Quando chegamos em casa, fui para a cama e ele saiu. Algumas horas mais tarde, ele voltou e quando acordei, ele estava de pé em cima de mim. Estava sendo muito agressivo e me atacou.”

Outra gravação de julho de 2016, mostra a atriz na varanda de seu apartamento pedindo por socorro.