Neném revela o nome de sua neném - e não é 'Pepê'

Neném e Thaís Baptista esperam bebê Foto: Instagram/@nenemethais

A cantora Neném, conhecida pela dupla que fez com Pepê, sucesso no início do milênio, usou sua conta no Instagram para revelar o nome de sua primeira filhinha, que nascerá nos próximos meses: Valentina.

"Amor eterno, unidas sempre. Agradeço aos meus amores Thais Baptista e Valentina. Razão da minha felicidade!", publicou, citando sua mulher, com quem é casada desde 2015.

Neném está no 3º mês de gestação, surgida após inseminação artificial.