'Nem sei quem é ela', diz Val Marchiori sobre Ana Paula

A vida de ostentação que a ex-BBB Ana Paula Renault expõe em suas redes sociais rendeu comparações com a socialite Val Marchiori, conhecida por ter participado do reality show Mulheres Ricas: as duas são loiras, ricas, e têm bordões que caíram no gosto popular, como "Olha ela!" e "Hello!".

Porém, questionada pelo jornal Extra sobre uma possível amizade com a ex-BBB, Val foi direta: "Nem sei quem é ela. Parecer comigo, acho difícil, até porque eu nunca me sujeitaria a participar deste tipo de programa. Não tenho vontade de ser amiga dela".

Já Ana Paula segue desfrutando de sua fama. Na semana passada, por exemplo, mandou um beijinho no ombro para os fãs durante encontro com a cantora Valesca Popozuda, e também foi elogiada e tietada pela apresentadora Adriana Galisteu, que confessou ser sua fã.

