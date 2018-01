Neil Patrick Harris anuncia vinda ao Brasil: 'eu acho os brasileiros gostosos'

Foto: Reprodução/Facebook

O ator Neil Patrick Harris distribuiu elogios aos brasileiros ao anunciar que estará presente na Comic Con Experience 2016 em São Paulo. "Estarei aí representando Desventuras em Série. As pessoas aí aparentemente são super legais e super 'quentes'... Provavelmente por causa do clima. Mas também porque eu acho os brasileiros gostosos. Então é isso que vou fazer: exibir minha gostosura", brincou.

"Vou tirar as calças. Para nadar. Ou não... Tomar um drink, ou cinco", disse. Mas nada de se empolgar. Neil é casado e tem dois filhos com o também ator David Burtka.

Ele estará presente no painel da Netflix no evento, no domingo, 4 de dezembro. Veja o anúncio completo:

O seriado Desventuras em Série estreia em 13 de janeiro na Netflix. O trailer oficial foi divulgado nesta quinta, 17: