Negra Li dá à luz Noah, seu segundo filho

Filho da cantora se chama Noah Malik Foto: Rachel Guedes/ Divulgação

A atriz Negra Li deu à luz Noah, seu segundo filho, na última terça-feira, 25. Nesta quarta, a cantora publicou uma mensagem em seu Instagram comemorando a chegada do novo herdeiro: "Minha vida ficou ainda mais bela! Obrigada meu Deus!".

Negra havia chamado atenção pela gravidez quando fez um ensaio fotográfico em março, sendo comparada até mesmo à estrela internacional Beyoncé.

Seu marido, Junior Dread, também publicou uma foto do bebê ao lado de Sofia, primeira filha do casal. "Agradeço a Deus pela vida do meu filho Noah, que nasceu lindo e saudável. Obrigado a todos pelas boas vibrações e pelo carinho. Agora é aprender a ser pai de menino", escreveu.Confira as postagens abaixo:

Agradeço a Deus pela vida do meu filho Noah que nasceu lindo e saudável. Obrigado a todos pelas boas vibrações e pelo carinho. Agora é aprender a ser pai de menino. ✊ #newborn #mybaby #myson #noahmalik #newlife #brandnewlittlebaby Uma publicação compartilhada por Junior Dread (@juniordreadbrasil) em Jul 26, 2017 às 6:59 PDT